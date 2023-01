Glover Teixeira está ‘sorprendido y emocionado’

Glover Teixeira es un hombre mayor, en relación con el panorama habitual de las artes marciales mixtas, y lo entiende. Pero, en cierto modo, esa ha sido la historia de toda su carrera.

El miércoles, en la rueda de prensa del UFC 283, Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) se mostró cómodo, respetuoso y confiado ante la posibilidad de una victoria histórica.

Con la edad llega la experiencia, pero también la duda. Para Teixeira, de 43 años, sin embargo, las críticas suenan huecas. Durante gran parte de su carrera, se le ha considerado mayor de lo que debería ser para el lugar en el que se encuentra.

“Esto fue incluso antes de entrar en la UFC”, dijo Teixeira a los periodistas, incluido MMA Junkie. “La gente decía: ‘Oh, ya has pasado tu mejor momento’, cuando estaba aquí esperando mi cartel verde. La gente me decía: ‘Ya has pasado tu mejor momento y ahora te vas a la UFC’. Tu mejor momento es ahora para irte’. Siempre admiré a tipos como Randy Couture y Dan Henderson, luchando a una edad más avanzada. Ahora, estoy aquí, hombre, luchando al más alto nivel, trayendo la Mejor Pelea del Año, ganando el cinturón a los 42 años. Ahora, con suerte, conseguiré el cinturón de nuevo a los 43 años y haré historia. Me encanta ser una motivación para los jóvenes, seguro“.

Teixeira luchará contra Jamahal Hill (11-1 MMA, 5-1 UFC) por el título vacante del peso semipesado de la UFC en el Jeunesse Arena. Será su primer combate desde que perdió el campeonato ante Jiri Prochazka… o la promoción emparejó a Teixeira con Hill para una reserva un mes después.

“Me sorprendieron los dos últimos meses“, dijo Teixeira. “Estuve muy sorprendido durante los dos últimos meses con todo lo que ocurrió. Pero bueno, empezamos a trabajar como en agosto. Empecé a hablar de: ‘Oye, vamos a pelear en Río, Jiri’. Y Jiri no quería luchar aquí y todas estas cosas suceden y aquí estamos. Aquí estamos con Jamahal Hill ahora. Vamos a por él“.