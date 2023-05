Ryback festeja: WWE le dará derechos de su nombre

El siempre polémico Ryback, está festejando por todo lo alto. Y es que el luchador profesional anunció que, después de muchos años de arduos litigios, habría finalmente logrado llegar a un acuerdo con WWE para que la empresa le devolviera los derechos comerciales para la marca Ryback.

Y es que, desde que Ryback se marchó de WWE en malos términos en mayo de 2016, luchó como Ryback en distintas empresas a lo largo del os Estados Unidos, y hasta creó mercancía con este nombre, que es una marca comercial legalmente registrada por WWE, empresa que creó el personaje.

Ante esta situación, los abogados de WWE emprendieron a lo largo de estos años una dura batalla legal para evitar que Ryback utilizara este nombre en sus combates de lucha libre y en su mercancía. El luchador, que salió de WWE porque le exigió un considerable aumento salarian a la compañía, no se quedó con los brazos cruzados.

Imitando hasta a The Ultimate Warrior, Ryback cambió su nombre de forma legal. Pasó de llamarse Ryan Allen Reeves a Ryback Allen Reeves. Sin embargo, esta vez, la empresa de Vince McMahon decidió seguir batallando legalmente, al igual que el luchador.

Ryback se retiró temporalmente de la lucha en 2018, en parte por este problema, pero también porque tenía algunas lesiones en su espalda y porque uno de sus perros estaba muy enfermo y tuvo que someterlo a una cirugía, así que se encargó de su completo cuidado durante meses en su hogar.

En diciembre de 2022, Ryback anunció que WWE se había rendido y le iba a dar los derechos de autor de Ryback, con lo que podría «renacer» en 2023, volviendo a luchar con este nombre y vender mercancía con esta marca. Ahora, Ryback ha dado una importante actualización de este tema a través de su Twitter:

I will be receiving my RYBACK TM documents any day this month. The truth always wins. @VinceMcMahon @TripleH I have deep sympathy towards you guys and the things you have done. @elonmusk 🇺🇸

