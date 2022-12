Ryback se burla de Vince McMahon y su rutina diaria

Ya han pasado unos cuantos años desde que abandonara WWE pero Ryback nunca ha dejado de hablar de Vince McMahon. Ello a pesar de que, según él contó, la compañía le solicitó que dejará de hacerlo: «Hace más de 5 meses, el equipo legal de WWE se puso en contacto conmigo para proponer un acuerdo, ya que van a perder el RYBACK TM. Quieren derechos pasados y que yo firme un acuerdo de confidencialidad. Han intentado repetidamente decirme que deje de hablar de Vince McMahon y de contar la verdad sobre WWE. Deben corregir todos los errores».

Más recientemente, el ex luchador -nunca anunció su retiro pero no tiene un combate desde 2018- volvió a cargar contra el antiguo mandamás de WWE burlándose de su rutina de ejercicios en una reciente publicación en redes sociales. De cómo McMahon trabaja en el gimnasio se ha hablado largo y tendido durante muchos años. Yo lo vimos en WrestleMania 38, mantener ese físico con 77 requiere de muchas horas. Ryback solo tiene 41 pero de él podemos decir lo mismo. Y de hecho, uno de sus negocios actualmente es la venta de productos para mejorar físicamente.

Current @VinceMcMahon routine:

5AM Wake Up and ask Tinder date to leave

7AM Eat steak and asparagus

9AM Sauna followed by long penis pump session

1PM Ask trainer to meet in living room and proceed to leave him there for 4 hours.

5PM Train

9PM New Tinder Date

4-5AM Sleep

— RYBACK (@Ryback) December 16, 2022