Ryback y Disco Inferno atacan a los fans

A inicios de diciembre, Ryback sorprendió a los fans diciendo que estaba a pnto de ganar la batalla legal que tiene con WWE por el uso del nombre y la marca Ryback, nombre de batalla con el que fue conocido durante su paso por WWE desde el 6 de abril de 2012, hasta su abrupta salida el 5 de agosto de 2016, año desde el cual lucha con su antigua empresa por poder tener el nombre de Ryback para él y usarlo tanto en mercancía como en presentaciones de lucha libre. Este fue el mensaje que envió en Twitter:

About to enter the last phase for my Ryback TM that will go to decision end of March at the latest. I’m going to win this and WWE will not be granted my legal name that they denied me from having multiple times while there. The truth always wins. #Hungry

