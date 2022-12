Cuando Triple H causó una pelea por no dar un autógrafo

Recientemente, los fans de WWE han estado recordando en redes sociales anécdotas del pasado. Y una de las que más llamó la atención fue una que contó Chris Jericho originalmente en su libro Undisputed: How to Become the World Champion in 1,372 Easy Steps, y que ha venido repitiendo a lo largo de los años en entrevistas e incluso en su podcast Talk is Jericho.

La vez en la cual 20 Superestrellas WWE se pelearon contra un grupo de peleadores de kickboxing en Inglaterra en 2005, y ganaron. A continuación, lo recordamos aquí en SÚPER LUCHAS:

► Cuando las Superestrellas WWE vencieron a Triple H

«El fanático estaba siendo molesto, detestable, así que Triple H lo ignoró y subió al ascensor del hotel rumbo a su habitación. Y el tipo comenzó a girar: ‘¡Todos los luchadores son idiotas! ¡Todos ustedes son un montón de maric****!’ Uno de nuestros réferis, Jack Doan, le dijo que se calmara, y el tipo le dio un golpe en la cara y lo tiró al suelo. Dejé mis maletas y corrí al rescate de Jack…

«Y los amigos de ese tipo, que era un calvo, corrieron para ayudarlo. Y nuestros muchachos, corrieron para ayudar al réferi y a mí. Y se armó una grande. Los hooligans y kickboxers, contra nosotros, y sin duda, se convirtió todo en una batalla campal.

«Finalmente, llegó la policía y los tipos se fueron. Los muchachos nuestros los derrotaron en el estacionamiento. Los policías eran fanáticos de WWE, y después de hacer algunas personas, echaron a esas basuras que todavía quedaban en el hotel, pidieron algunos autógrafos para sus ‘niños’ y nos dejaron ir. Superestrellas WWE: 1, Kickboxers: 0″.