El Campeonato 24/7 se introdujo hace un par de años. Las reglas para el título eran muy similares a los del Campeonato de lucha violenta que existía durante la Attitude Era, ya que el portador tenía que defenderlo en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que bastaba con la sola presencia de un réferi. Titus O’Neil fue el primer monarca, y el que mayor número de veces lo capturó fue R-Truth, con un total de 54 veces, siendo él el que le brindó los momentos más memorables a este título.

Desde que Triple H asumió el mando, este Campeonato 24/7 simplemente dejó de aparecer en televisión, aunque sí se defendía durante los eventos no televisados; sin embargo, nadie lo extrañaba, y cuando reapareció en televisión a inicios del mes pasado, simplemente se marcó el principio de su final, luego de que Dana Brooke perdiera el título ante Nikki Cross y esta lo arrojó minutos después a la basura. WWE confirmó su desaparición sin mayor demora.

► El Campeonato 24/7 se defendía durante los eventos no televisados antes de su desaparición

Según informó recientemente Fightful Select, el Campeonato 24/7 estuvo ausente de las pantallas y nunca fue mencionado a nivel creativo, a pesar de que sí era defendido durante los eventos en vivo. La misma fuente también señaló que el futuro del título parece estar en el aire.

«El Campeonato 24/7 no se había presentado durante bastante tiempo antes de que WWE lo retirara efectivamente. Desde que el régimen de Triple H tomó el control de la WWE, el Campeonato 24/7 no solo se puso en un segundo plano, sino que se eliminó por completo. El título no había cambiado de manos en la televisión durante los primeros tres meses del nuevo régimen, pero aún se usaba. El título todavía se había utilizado en numerosos programas en casa a pesar de no estar en la televisión en absoluto. Ha habido varios cambios de título, con un lugar que lleva a un árbitro a ganar el título antes de que Dana Brooke finalmente lo recupere.

Una fuente de WWE dijo que el título casi nunca se mencionó en un sentido creativo, pero permitió algunos momentos divertidos para los espectáculos de eventos en vivo. El futuro del título parecía estar en el aire, y no era algo de lo que se haya escuchado hablar a Triple H.

Dana Brooke había estado compitiendo en WWE Main Event con bastante regularidad y llevando el campeonato al ring, mientras se anunciaba como campeona. Sin embargo, no fue programada en defensas del título en el programa y no hubo los elementos tradicionales de persecución las 24 horas del día, los 7 días de la semana antes de que pierda el título ante Nikki Cross.»