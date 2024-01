Ryback nunca ha dejado de estar pendiente de WWE en todos estos años que lleva fuera de la empresa y como tal vio Royal Rumble 2024. Lo sabemos porque hizo una publicación en redes sociales en la que saca a relucir, o eso pretende, la doble vara de medir de la compañía hablando de que CM Punk quedó segundo en el combate de 30 luchadores. El «Best in the World» fue eliminado al final por Cody Rhodes y durante el Raw de esta semana anunció que debido a una lesión se perderá WrestleMania 40.

When CM Punk comes in 2nd in the Rumble he is being a team player and helping the business. When I came in 2nd I was a failure and flopped according to the pathetic marks and dipshit dirt sheets. It's physical acting and there are NO winners and losers.

