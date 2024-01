Ryback: «Mi peor lucha fue ante Jinder Mahal»

Ryback empezó bien el 2024, pues en redes sociales, muchos fans están divirtiéndose con sus historias y recordando muchas de las cosas, algunas alocadas, que dijo en su podcast Conversation With The Big Guy, el cual ya no hace desde hace un buen tiempo.

Recientemente, resurgió en redes un clip en donde Ryback dijo, en 2017, que la peor lucha de su carrera la tuvo ante Jinder Mahal, y culpó a este de lo ocurrido. Estas fueron sus palabras:

► Cuando Ryback recordó «la peor lucha de su carrera»

«La peor lucha de toda mi carrera fue con Jinder Mahal. Terminamos haciendo la lucha sobre la marcha, y fue probablemente la peor lucha que he tenido en mi carrera. Nada salió bien, y en esa época, Jinder era súper nuevo en el centro de desarrollo de WWE.

«Fue muy gracioso, en realidad, estábamos todos allí justo después de la primera temporada de NXT. Todavía no había pasado lo de The Nexus. La lucha fue totalmente improvisada, sin ningún tipo de planificación. Recuerdo vívidamente la comedia y los errores que ocurrió en el ring».