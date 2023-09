Ryback: «CM Punk abusa de quien no puede defenderse»

Hasta ahora tales informaciones no se han confirmado pero según parece CM Punk utilizó una llave de estrangulamiento contra Jack Perry durante su confrontacin en el backstage de All In 2023 para que supuestamente la situación no fuera a peor, así como también The Best in the World le dijo a su entonces compañero de vestidor: «Sabes que puedo patearte el trasero».

Durante una reciente transmisión en vivo, Ryback estuvo hablando de ello, acusando a Punk de buscar problemas con personas que sabe que no pueden defenderse contra él. No en el sentido de responderle físicamente sino gente que sí podría hacerlo pero no se atrevería porque él tendría más poder y más influencia.

► Ryback critica a CM Punk

«Estoy decepcionado con él, porque habría esperado que aprendiera con la edad, pero por mi experiencia, sé que miente, y sé que no solo conmigo, porque él ya estaba sufriendo antes de luchar contra mí, eso no fue mi culpa, fue su horario, así que sé que tiene la capacidad de mentir. Sé que tiene la habilidad de modificar las cosas y expresarlas de manera que lo haga sonar como víctima. Es muy vengativo cuando está de mal humor, entonces intentará arruinar a alguien si se encuentra en un estado de ánimo específico.»

«Lo he visto de primera mano. También he visto que tiene la capacidad de intimidar a personas con poder. Utiliza su poder para intimidar a personas que podrían vencerlo, esencialmente, pero utilizará ese poder y maneras manipulativas que he visto de primera mano, en múltiples ocasiones.»

The Big Guy continuó diciendo que ha «estado ahí y ha sido testigo» de cómo su antiguo compañero de vestidor intimidaba a algunos hombres en el vestuario. No reveló quiénes fueron objeto de esa intimidación, pero parecía estar hablando completamente en serio al respecto.