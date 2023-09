“Desafortunadamente Dolph sufrió una conmoción cerebral después de que Ryback le hiciera un clothesline“, dice el [entonces] médico de la WWE, DR. Chris Amann. “Hemos sido capaces de evaluarlo en el ring; él tenía cierta confusión y estaba algo desorientado. Lo llevamos a la sala de médicos y se confirmó la conmoción cerebral. Actualmente está mejor pero vamos a proceder a aplicarle unas pruebas de impacto y una evaluación adicional para determinar cuando puede volver al cuadrilátero”. Estas palabras provienen de 2014, cuando Dolph Ziggler sufrió una conmoción cerebral luchando con Ryback en el programa Superstars.

► Ryback habla de Dolph Ziggler

9 años después, The Big Guy admite su culpa, aunque revela que The Show-Off tuviera también reconoció la suya. Cabe mencionarse que ambos tienen buena relación. Y que elexluchador estaba contestando a una fanática que lo acusaba de ser inseguro en las cuerdas durante una transmisión en vivo.

«La única lesión que he causado fue a Dolph Ziggler, uno de mis mejores amigos, con una conmoción cerebral. En realidad, ambos asumimos la responsabilidad. ¿Sabes? Soy uno de los luchadores más seguros, en serio, ¿y he trabajado con los mejores durante toda mi carrera? ¿No has vuelto a ver mis combates? En realidad, soy muy seguro. Tal vez con intensidad y para destacar, pero en realidad sé cómo trabajar».

Ryback y Dolph Ziggler compartieron el encordado en 51 ocasiones. Entre ellas encontramos 10 manos a mano, dos en Raw, uno en SmackDown, otro en Main Event, dos en el mencionado Superstars y los demás en house shows. En cuanto a la vez más destacada, quizá podamos señalar cuando The Big Guy ganó el vacante Campeonato Intercontinental en Elimination Chamber 2015. O cuando los dos se unieron a Erick Rowan contra The Authority en Fastlane 2015. O aquella batalla real por el mismo título que ganó The Miz en Battleground 2014.