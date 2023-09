Bryan Danielson ha sufrido graves lesiones durante su carrera -una de ellas lo obligó a un retiro que parecía definitivo- pero asegura que la más reciente fue la peor. The American Dragon se rompió el brazo luchando contra Kazuchika Okada en Forbidden Door 2023; no solo terminó el combate sino que venció a The Rainmaker. Y hablando en Sports Illustrated contaba que la sintió especialmente porque no le permitía estar ahí para sus hijos.

► La peor lesión de Bryan Danielson

«En retrospectiva, creo que me divertí más a causa de eso. Durante la lucha, me volví hacia el árbitro y le dije: ‘Creo que fracturé mi brazo’. Estaba en el ring con alguien cuyo inglés no era su primer idioma, y ni siquiera sabíamos con seguridad cómo comunicarnos. Incluso después de la lucha, cuando estaba en la conferencia de prensa, no me di cuenta de lo grave que era la fractura. Aquí es donde puedes entender la diferencia entre satisfacción y placer. La satisfacción proviene de hacer algo difícil y lograrlo.

«Así que la satisfacción vino de hacer algo difícil y llevarlo a cabo hasta el final. Aunque hablo de la satisfacción de completar la lucha contra Okada con el brazo roto, en realidad fue la peor lesión única que he tenido. Mi lesión en el cuello fue peor, pero fue el resultado de años de abuso en mi cuello. Lo mismo ocurrió con las conmociones cerebrales. Ninguna conmoción en particular fue peor que la fractura de mi brazo. Y debido a eso, llegué a un punto en el que no podía estar allí para mis hijos de la manera que quería«.

En estos momentos, Danielson está recuperado y preparado para verse las caras con Zack Sabre Jr. en WrestleDream 2023. También parece estar posicionándose como la nueva estrella de Collision después de la salida de CM Punk de AEW. Ello sin dejar de hablar de su retiro, aunque no cree que sea definitivo en ningún momento, pues siempre quiere tener la puerta abierta para volver cuando lo desee.