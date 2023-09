Kidd Bandit lesionado, estará dos meses fuera de acción

Kidd Bandit ha anunciado que se perderá dos meses de reservas debido a una lesión. Bandit ha anunciado la lesión a través de Twitter. Dijo que la lesión no es grave pero que no puede cumplir con sus próximas reservas.

Bandit tenía un montón de reservas próximas, incluidos debuts para Uncanny Attractions, Enjoy Wrestling, y regresos a New Texas Pro Wrestling, Hoodslam y Catalyst Wrestling, tambien estaba programada para el Tournament of Death de CZW.

i’m sorry to everybody excited to see me in the next couple of months. i promise to make it up to you all. pic.twitter.com/syNJymY4e5

— xX_kiddbandit_Xx (@kiddbanditpro) September 13, 2023