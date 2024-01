Cody Rhodes está más emocionado por algo que no es la portada del WWE 2K24

WWE 2K24 será el próximo videojuego de la compañía de lucha libre estadounidense que todo el mundo conoce, y en su portada no estará otro que Cody Rhodes.

Recordemos que existe otra portada alternativa, para la versión de lujo del juego con Bianca Belair y Rhea Ripley.

Aún así la portada obrera será la de Rhodes, quien se siente conmovido por el gesto de la empresa en la que actualmente labora.

Así lo dejó saber en una reciente entrevista.

«SHAK Wrestling» es un pódcast en vídeo que se aloja en YouTube, en el episodio titulado: Cody Rhodes Talks WrestleMania 40 Doubts, Launching AEW and WWE 2K24, entrevistaron a Rhodes.

Iniciaron la charla con exigencia de Rhodes a la hora de el uso de sus fotos.

«Trabajé para una compañía en Japón, y me tomaron fotos terribles, y al siguiente momento, estaban pegadas en una pared de un 7-Eleven [cadena de minimercados estadounidenses]. Siempre es lo primero que se me viene a la mente: ‘Oh, me pregunto qué fotos van a usar, me pregunto cómo voy a ser retratado.

Cuando vi las que usaron para la portada, quedé realmente impresionado. Me conmovió mucho cómo capturaron la sesión misma y la diversión y la grandeza de WWE y 2K, así que todo son sentimientos positivos.»