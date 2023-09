Rob Van Dam comparte sus recuerdos de Bray Wyatt

Quienes una vez lo conocieron, siempre le guardarán cariño y nunca lo olvidarán. Bray Wyatt era alguien muy apreciado por sus amigos y compañeros. Rob Van Dam compartió vestidor con él de manera breve (2013−2014) en la WWE y también ha querido compartir sus recuerdos en un episodio reciente de su pódcast, 1 Of A Kind, como hiciera Mick Foley en un publicación en Facebook o Erick Rowan en X.

► Rob Van Dam recuerda a Bray Wyatt

«Hablé con él en un par de ocasiones, y era realmente una gran persona. No puedo recordar si fue cuando regresé en 2013 o antes de irme en 2007, pero sí tuve conversaciones con él y su hermano Bo [Dallas]. La última vez que recuerdo haber visto a Bray debió de ser en uno de los eventos del Salón de la Fama en los últimos cuatro o cinco años. La última vez que lo vi, recuerdo que estaba realmente feliz, creo que fue alrededor del momento en que estaba involucrado con Alexa Bliss o desarrollando ese personaje. Recuerdo que estaba muy contento y me decía lo feliz que se sentía, que estaban utilizando sus ideas y que podía expresarse de la manera que deseaba, lo cual fue realmente genial escuchar. Al mismo tiempo, recuerdo pensar: ‘Vaya, supongo que éramos mejores amigos de lo que pensaba, o al menos me apreciaba más de lo que yo me daba cuenta por la forma en que se abría’.»

Como dato curioso, Rob Van Dam y Bray Wyatt compartieron el encordado en cuatro ocasiones, todas ellas en house shows. Nunca tuvieron un mano a mano y RVD siempre salió victorioso, tanto en una batalla real de 30 hombres, como en dos luchas de tercias y otra de parejas. Ya no eran sus mejores tiempos pero probablemente los dos habrían sacado maravillas del otro de haber tenido una historia en televisión.