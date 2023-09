Análisis y Predicciones – WWE PAYBACK 2023

Este sábado se llevará a cabo WWE Payback 2023, un nuevo evento premium de WWE que se llevará a cabo desde Pittsburgh, y que contará con seis encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE PAYBACK 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Payback 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Lucha en jaula: Becky Lynch vs. Trish Stratus

Si este es el combate final entre ambas (debe serlo), eso significa que es hora de que Lynch obtenga la victoria para enviar a Stratus nuevamente al retiro por ahora y luego pasar a otra cosa. Esta es una pelea en jaula, así que por supuesto tendremos mucha interferencia de Stark, pero Lynch logrará contrarrestar a Stark o quizás consiga algo de ayuda para derrotar a Trish en lo que debería ser un buen combate.

Predicción: Becky Lynch.

► Campeonato Indisputable de Parejas WWE: Kevin Owens y Sami Zayn vs. The Judgment Day

La acción dentro del ring no es algo de lo que creo que debamos preocuparnos en absoluto. Los cuatro hombres son buenos en el ring y trabajan muy bien entre sí, como hemos visto varias veces en los últimos meses. Todo se reduce a cómo se presenta la historia, donde ciertamente tendremos más problemas de comunicación entre Balor y Priest, pero también es probable que haya alguna interferencia de Dirty Dom y Rhea. También hay que considerar ver cómo JD McDonagh encajará en todo el asunto. Es posible que Owens y Zayn salgan victoriosos para finalmente hacer que Balor o Priest se separen de The Judgment Day, pero también hay mucho potencial en el cambio de título y no sorprendería si eso sucediera.

Predicción: Kevin Owens y Sami Zayn.

► Campeonato Mundial Femenil: Rhea Ripley vs. Raquel Rodríguez

Raquel Rodríguez es un tipo diferente de desafío para Ripley, quien tradicionalmente ha dominiado a sus oponentes en la división. Eso debería conducir a un enfrentamiento que parece fresco y uno con mucho potencial, ya que las pocas veces que se enfrentaron en NXT fueron combates realmente buenos. Este es un combate que probablemente veremos que Raquel luzca como una oponente difícil para Ripley, pero Mami se irá con el título, salvo que las tensiones entre The Judgment Day generen algún tipo de distracción aquí.

Predicción: Rhea Ripley.

► LA Knight vs. The Miz

No hay mucho misterio aquí ya que no hay ningún argumento lógico para que Miz salga victorioso. El papel del A-Lister en esta disputa es darle a LA Knight alguien más experimentado y establecido con quien enfrentarse y desarrollarlo. Es un papel en el que Miz es muy bueno, y si bien el combate estará bien, el resultado final es lo que importa aquí, y eso es que LA Knight salga con una victoria.

Predicción: LA Knight.

► Campeonato de los Estados Unidos: Rey Mysterio vs. Austin Theory

Veremos una lucha en donde ni Mysterio ni Theory van a ganar o perder mucho más allá del resultado. Es genial ver a Mysterio conseguir un título al final de su carrera, y a Theory probablemente le vendría mejor alejarse de este título por ahora dado el antecedente reciente. La elección fácil es retener a Mysterio para que pueda pasar a otros oponentes, incluido quizás Escobar si deciden dividir el lWo de alguna manera.

Predicción: Rey Mysterio.

► Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura

Una vez más, no hace falta decir que la acción dentro del ring aquí será bastante buena. Tienen una buena historia integrada con los problemas atrasados de Rollins que ambas estrellas pueden explotar; Es una historia de lucha agradable que regresa a lo básico, que es lo que debería tener el Campeonato Mundial de Peso Completo para contrastarlo con la saga de The Bloodline. Siempre existe la posibilidad de que WWE decida apretar el gatillo en el cambio de título y tal vez darle a Rollins un tiempo libre para su recuperación, pero es mucho más probable que salga de Pittsburgh con su título intacto.

Predicción: Seth Rollins.