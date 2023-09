Matt Tremont anunciado para evento de ETU Wrestling

El ex campeón mundial de lucha libre independiente de IWTV Matt Tremont ha sido anunciado para luchar en el evento de la empresa Expect The Unexpected.

Tremont competirá en “Nostalgia, ULTRA” de ETU Wrestling el sábado 23 de septiembre en el H2O Wrestling Center en Williamstown, Nueva Jersey. Anteriormente compitió en ETU contra personas como Akira, Bryan Keith, Danny Demanto y Marcus Mathers. Su oponente no ha sido nombrado.

Las entradas para “Nostalgia, ULTRA” están disponibles en ETU7.Eventbrite.com . El evento también está programado para transmitirse en vivo por IWTV .

🚨TALENT ANNOUNCEMENT🚨 Former IWTV Independent Wrestling World Champion @BulldozerH2O looks to bounce back on 9/23. Home games aren’t always easy… 🔶Nostalgia, ULTRA🔶

Sept. 23 / 3pm / Williamstown, NJ

LIVE from the H2O Wrestling Center

🎟️: https://t.co/zbysng92s4 pic.twitter.com/NQRHcvSlzi — ETU Wrestling (@ETUwrestling) September 1, 2023

Tremont es un luchador y promotor profesional estadounidense , mejor conocido por su trabajo en Combat Zone Wrestling (CZW). También es conocido por sus apariciones en su propia promoción, Hardcore Hustle Organization (H2O), así como en Game Changer Wrestling . También ha trabajado para IWA Mid-South , IWA Deep-South e IWA East Coast.

Entre sus honores, es el único campeón mundial de peso completo de CZW y el único campeón mundial de GCW . También tiene la distinción de ser el único luchador en ganar todos los principales torneos de combate a muerte estadounidenses: Tournament Of Death una vez, Masters of Pain una vez y King of the Deathmatch dos veces. Como tal, a menudo se le conoce como «El campeón de Grandslam» del combate a muerte.