Rush y Dralístico harán dupla en ROH Final Battle

El miércoles, en AEW Dynamite, Rush jugó con la llegada de su hermano Dralístico a AEW. Y el otrora Místico, efectivamente, hará equipo con «el Toro Blanco», aunque no sobre el producto de la casa Élite, si bien sobre otro también propiedad de Tony Khan: Ring of Honor.

Anunciado ayer durante Rampage, Rush y Dralístico unirán fuerzas para ir contra AR Fox, reciente fichaje de AEW, y Blake Christian en Final Battle. Choque sin construcción alguna, pero que seguro resultará entretenido, añadiendo un toque mexicano al cartel del show.

Pero esta no serán las únicas implicaciones competitiva de talentos aztecas, porque Máscara Dorada fue anunciado en un mano a mano contra Jeff Cobb. Muy interesante encuentro que, no obstante, formará parte de la Zero Hour de Final Battle.

► Últimos flecos del cartel de ROH Final Battle 2022

Una Zero Hour que además, contará con otras tres luchas, conformando una previa de muchos quilates. He aquí la estampa parece que completa de ROH Final Battle 2022, evento de pago por visión a celebrarse desde el College Park Center de Arlington (Texas).

[Cartel principal]

[Zero Hour]