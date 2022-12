Muy comentada fue la reciente réplica de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al dar cuenta de las críticas por la realización de la Copa del Mundo de fútbol en Qatar, país donde los derechos humanos suponen asunto residual.

Básicamente, Infantino recordó que la sociedad occidental está poco validada para pedir ejemplo a los países que practican el fundamentalismo islámico, exponiendo los crímenes que los países occidentales cometieron siglos atrás y el racismo que sigue imperando en ellos.

Una respuesta que recordó a la dada por los dirigentes de PROGRESS tras observar los comentarios negativos de buena parte de sus seguidores ante el anuncio de que llevará uno de sus shows a Dubái, nación que sobra decir tampoco destaca por su inclusividad para las minorías.

Cabe decir, en favor de PROGRESS, que este evento, Sons & Daughters Of The Desert, lo producirá en conjunción con WrestleFest DXB, promotora independiente que desde hace tiempo da exposición, entre otros valores, a los derechos femeniles y del colectivo LGTBI.

Obviando la polémica, PROGRESS tiene preparada una función de envergadura, que ofrecerá cuatro defensas titulares de su producto. Entre ellas, destaca la del máximo cetro varonil por parte de Spike Trivet ante Axel Tischer, quien compitió en el más reciente Chapter de la empresa (146), donde hizo dupla con Big Damo, derrotando a Luke Jacobs y Leon Slater. Trivet verá amenazado su reinado del terror, en lo que será su séptimo reto desde que se coronó monarca el pasado agosto.

O una revancha entre Lana Austin y Kanji, luego del cambio titular visto en Chapter 146. O un previsiblemente divertido Lizzy Evo vs. Session Moth Martina; esta última de regreso a PROGRESS. Su anterior implicación se dio en marzo, fracasando en su intento de conquistar el magno oro femenil entonces en posesión de Gisele Shaw.

Así luce el cartel de Sons & Daughters Of The Desert.

