Rush: «Estoy preparado para volver»

«En el torneo AEW Continental Classic, me desgarré el tendón de la corva en mi segundo combate. Voy a recuperarme y regresar listo y más hambriento que nunca para la lucha». A primeros de enero, Rush publicaba estas palabras en redes sociales para dar a conocer su lesión. Un mes después, confirmaba que estaba recuperado. Sin embargo, en realidad no ha vuelto a los cuadriláteros de AEW u otra empresa. Esto podemos explicarlo apuntando a que se habrá estado preparando en el gimnasio.

Y si entonces no estaba del todo listo para irse a los golpes nuevamente, ahora sí, como «El Toro Blanco» comunica en NX:

«Estuve lesionado, pero ahora estoy autorizado para regresar a AEW.

«He estado en casa, enfocado en mi regreso.

«La Facción Ingobernable está llena de ira y lista para iniciar la guerra.»

I WAS INJURED, AND NOW I AM CLEARED TO RETURN TO #AEW

I HAVE BEEN HOME FOCUSED ON RETURNING

LA FACCION INGOBERNABLE IS FULL OF ANGER AND READY TO START THE WAR#LFI #AEWDynamite https://t.co/D1aoGyIWdE pic.twitter.com/k0i04evHkx

— RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) February 13, 2024