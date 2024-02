Shinsuke Nakamura: «Apoyo a Kazuchika Okada»

«Una persona que nos habló del renovado interés [de WWE] por Okada dijo que una de las razones de que Nakamura esté recibiendo un nuevo impulso es para mostrarle a Okada que el régimen actual no va a tratar a los japoneses como el típico rol estereotipado infantil». A finales de 2023 nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de la intención de WWE de usar a Shinsuke Nakamura para atraer a Kazuchika Okada. No obstante, todo indica que finalmente la estrella de Japón tomará el camino de AEW.

► Nakamura apoya a Okada

Próximamente veremos dónde ocurre el nuevo capítulo de la carrera de «The Rainmaker», mientras «The King of Strong Style» fue preguntado por su salida de NJPW, como él mismo hizo en 2016 para unirse a la WWE -entonces quedaban tres años para el nacimiento de AEW- durante una reciente entrevista en Tokyo Sports.

«¿Cómo ves tu vida, quién eres, qué aspiras a ser? Solo tú puedes tomar esa decisión, así que el coraje de dar el paso que dio Okada… Me siento como (Antonio) Inoki al decirlo, pero una vez que has dado ese paso, no te queda otra opción que seguir adelante. Por supuesto, lo apoyaré, y si hay algo que pueda hacer, lo haré«.

Nakamura señala que no quería que Okada tuviera que enfrentar lo que él vivió al tomar una decisión similar: «Eso es parte de ello, y también los procedimientos invisibles. Hubo muchas dificultades por las que tuve que pasar y que no debería haber enfrentado. No quiero que tengan que pasar por eso, y espero que reciban el apoyo necesario«.

Okada y Nakamura compartieron las cuerdas en 170 ocasiones cuando eran compañeros en New Japan e integrantes de la facción CHAOS. También tuvieron seis manos a mano, cinco de ellos ganados por Shinsuke. El único que ganó Kazuchika fue quizá el más importante, en la final del G1 Climax 2014.

Leaping far ahead- I missed a lot of ROH the last 7 years – didn’t realize Jay & Mark got to wrestle Okada & Nakamura in 2015. Glad it happened. pic.twitter.com/9dPcVqAPCZ — Rob Naylor (@NINaylor) January 19, 2023