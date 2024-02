Rush está listo para volver a la acción de AEW

«En el torneo AEW Continental Classic, me desgarré el tendón de la corva en mi segundo combate. Voy a recuperarme y regresar listo y más hambriento que nunca para la lucha». Exactamente un mes atrás, Rush publicaba estas palabras en redes sociales para dar a conocer su lesión. «El Toro Blanco» se lastimó en el segundo combate de la competencia y aún así disputó tres más y participó en Worlds End.

En una nueva publicación, el luchador de México confirma buenas noticias sobre su recuperación revelando que está listo para volver a la acción. Se desconoce cuando lo hará pero entendemos que podría ser en cualquier momento. Esperemos que pueda dejar a un lado las lesiones y demostrar su enorme talento en AEW, donde tiene todo por lograr tanto por sí mismo como con La Facción Ingobernable.

No hace mucho Rush también publicó un video entrenando:

training with the man who made @dragonlee95 @DRALISTICO_LFI and RUSH

my father #BestiaDelRing

El Toro Blanco is about to return🔥#AEW #LFI #AEWDynamite pic.twitter.com/ZWFQsJhkCI

— RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) January 10, 2024