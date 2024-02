Swerve Strickland nombra a Kofi Kingston en AEW

Durante el episodio de Dynamite de la semana que viene, Swerve Strickland y Adam Page batallarán para determinar al nuevo retador al Campeonato Mundial AEW de Samoa Joe. Para promocionar este combate, «The Realest One» se presentó esta pasada noche en Collision para una entrevista en el cuadrilátero con Tony Schiavone durante la cual rindió tributo al Mes de la Historia Afroamericana y nombró a luchadores afroamericanos que son una inspiración para él: Ron Simmons, Kofi Kingston o Athena, la Campeona Mundial ROH.

Swerve Strickland repping Black History Month on LIVE TV!

NAME DROPPING RON SIMMONS, KOFI KINGSTON AND ATHENA. OH HELL YEAH.pic.twitter.com/lpIphJiNBC

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) February 4, 2024