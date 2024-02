Adam Copeland, anunciado para el próximo Collision

Adam Copeland comenzó el 2024 experimentando. Puso en segundo plano su rivalidad con Christian Cage para dar la oportunidad a jóvenes como Griff Garrison, Lee Moriarty o Dante Martin de enfrentarlo, encontrando un hueco con Collision para su desafío abierto semanal llamado Cope Open. No obstante, ni la semana pasada ni esta estuvo en el programa del sábado. No es sorprendente si tenemos en cuenta que en el Dynamite del 27 de enero luchó con Minoru Suzuki y a pesar de que lo venció no es fácil recuperarse de algo así.

► Adam Copeland, en el próximo Collision

Pero «The Rated-R Superstar» sí va a estar en Collision la semana que viene, como AEW está anunciando. El miembro del Salón de la Fama de la WWE se presentará en el show para hablar tanto de su historia con The Patriarch como de su posición #3 en la clasificación, lo que no solo lo acerca al Campeonato TNT de este sino también al Campeonato Internacional o al Campeonato Mundial AEW. No sabemos qué va a decir Adam Copeland pero sea lo que sea será interesante, como todo lo que ha hecho hasta ahora como All Elite.

What will The Rated-R Superstar have to say about being #3 on the Rankings? We find out NEXT WEEK on Collision LIVE from Las Vegas! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@RatedRCope pic.twitter.com/sccEwu60rq — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2024

Por ahora, esto es lo único que se sabe de dicho programa. Mientras esperamos más información, recordemos lo que decía el veterano de las cuerdas recientemente sobre por qué AEW es genial:

«Cualquier vez que haya más de un lugar para ejercer tu oficio, eso es beneficioso para todos los que forman parte de ese oficio. Un monopolio nunca es una buena idea. Esto también se aplica a mí como consumidor.

«Como consumidor, quiero más opciones. Eso no significa que debas elegir uno sobre el otro. Puedes elegir todos. Recuerdo crecer y ansiar poder conseguir cintas de la NWA. No se transmitían donde vivía, donde estaba la WWF. Encontré International Wrestling de Montreal. Encontré All-Star Wrestling de Vancouver. Encontré todos estos otros programas, y me encantaba eso. Obtenía pequeños fragmentos de tipos que solo había visto en revistas. Luego comenzó el programa Pro Wrestling Plus con Ed Whalen, quien era el anunciador de Stampede, y finalmente pude ver luchadores de la NWA y Continental. Simplemente pensé, dame todo.

«Por eso AEW es genial. Es tan emocionante ver diferentes tipos de luchas. Esto es realmente especial, y me divierto mucho estando aquí».