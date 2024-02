Texas Death Match anunciado para AEW Dynamite

Hasta ahora, se había confirmado lo suficiente como para esperar con ganas el nuevo programa de AEW Dynamite. Matthew Jackson y Nicholas Jackson contra Top Flight (Darius Martin y Dante Martin), Adam Copeland contra Daniel García por la contención al Campeonato TNT, Skye Blue versus Willow Nightingale, la presentación e Toni Storm de su nuevo filme: Wet Ink, y promos del Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Samoa Joe, y sus retadores, ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland.

Pero habrá mucho más esta próxima tarde/noche del Día de San Valentín pues AEW anuncia dos luchas más:

