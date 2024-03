Ruby Soho: «Soy afortunada de ser amiga de Bayley»

Bayley no necesita hablar bien de sí misma pues ya lo hacen los demás por ella. No hace mucho, lo hacía Shelton Benjamin: «A todos en todas las redes sociales les tengo algo que decir. Tienen que empezar a hablar mucho más sobre Bayley (…) Denle sus méritos a Bayley. Creo que es una de las chicas más subestimadas en el elenco de WWE. (…) Nosotros sabemos lo que vale y debería ser campeona mundial para abril. Esa es mi opinión personal». Más recientemente, Mercedes Moné comentaba: «(,..) No puedo estar más orgullosa y feliz por ella. (…) Saber que va a ser la estelar en WrestleMania, porque así debería ser, me llena de alegría (…)».

► Ruby Soho, amiga de Bayley

Ambos hablaban concretamente del éxito que está teniendo actualmente «The Role Model», que acudirá a por el Campeonato Femenil WWE a WrestleMania 40. En cambio, Ruby Soho expresa su amor por ella a un nivel personal mientras habla en Bakers Bantering.

«Adoro a Bayley. Es una persona increíble y su genialidad en la lucha libre profesional, así como su perspectiva sobre ella, son simplemente asombrosas. Me siento muy afortunada de haber podido aprender de ella. Tenerla como amiga es un privilegio del que estoy muy agradecida. Ella es la mejor».

Y puede que, volviendo a las palabras de Benjamin, los fanáticos estén más emocionados con la historia de Cody Rhodes o el regreso de The Rock, pero están encantados con el éxito de Bayley. Celebraron por todo lo alto su victoria en el Royal Rumble así como la han acompañado en cada uno de los pasos que ha dado desde entonces, y se volverán locos si derrota a IYO SKY en WrestleMania. Sea buena o mala, se ha ganado el cariño del Universo WWE.

Bayley y Ruby Soho compartieron las cuerdas en 69 ocasiones cuando eran compañeras en WWE. Entre todas ellas, podemos destacar su mano a mano en Backlash 2018. De la misma manera, la última vez que lucharon juntas, fue una contra la otra en el episodio de SmackDown del 5 de febrero de 2021.