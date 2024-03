Mercedes Moné: «Estoy muy orgullosa de Bayley»

Estén más o menos cerca la una de la otra, siendo compañeras de vestidor o trabajando en compañías distintas, aún estando una al otro lado del mundo, Mercedes Moné y Bayley nunca dejaron de ser mejores amigas. En incontables ocasiones (y las que no sabemos) las hemos visto juntas desde que «The CEO» abandonara la WWE, donde «The Role Model» sigue luchando.

Es más, la retadora al Campeonato WWE decía no hace mucho que las dos volverán a luchar juntas. Aunque no será en un futuro cercano pues ahora que es agente libre más que tomar el camino de vuelta a ser una Superestrella en realidad Moné se dirige a AEW; haría su debut el miércoles de la semana que viene en el programa especial Big Business.

► Mercedes Moné de Bayley

Recientemente en Kick Rocks le preguntaron a Moné por el éxito que Bayley está teniendo actualmente en WWE:

«Ella va a estar encantada con esto, la estoy elogiando. Por lo general, soy yo quien recibe los elogios porque siempre la derroto. Pero no puedo estar más orgullosa y feliz por ella. Desde lejos, he podido presenciar todo su arduo trabajo y sacrificio. Escucharla hablar sobre sus sueños, sus esperanzas y lo que quiere lograr en ese negocio es inspirador. Ver cómo todo eso se hace realidad y presenciar toda la magia que esa mujer puede crear es asombroso. Ella hace mucho por esa división y estoy más que orgullosa de ella.

«Saber que va a ser la estelar en WrestleMania, porque así debería ser, me llena de alegría. Ha pasado por unos tres años increíbles, desde la pandemia hasta lesionarse, verla superar todo eso, regresar y hacerlo junto a Io Shirai y Dakota Kai. Dakota fue despedida, pero ella recibió una llamada el día anterior: ‘¿Te gustaría ser parte de este grupo? Bayley quiere que lo seas’. Ella es tan desinteresada y se preocupa tanto. Me encanta animarla y no puedo esperar para verla en acción.»