3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 13 de marzo 2024

AEW DYNAMITE 13 DE MARZO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, que fue el primero luego de AEW Revolution. En el evento estelar, Willow Nightingale derrotó a Riho en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- El orden del cartel

Se entiende que hayan programado primero las luchas más fuertes, pues la primera hora siempre es la más vista y la idea es maximizar el promedio de rating, Sin embargo, el ritmo del programa habría sido mejor si empezaban con la lucha de Jericho y Hook vs. Gates of Agony o con la de Darby Allin vs. Jay White.

► 1- Chris Jericho y Hook vs. Gates of Agony

En el último par de años, Chris Jericho se ha vuelto experto involuntario en perjudicar a los luchadores jóvenes a los que pretende ayudar. Hook estaba fuerte después de lucha con Samoa Joe, y no creemos que esta historia con Jericho sea benéfica. En nuestra cobertura se puede leer por qué: “Bishop Kaun evitó que Hook le aplicara súplex. Tuvo que entrar Chris Jericho para que entre ambos completaran el movimiento, lo cual hizo ver débil a Hook, quien suele suplexear a tipos con muchas decenas de kilos más que él”… Para colmo, la próxima semana, nomás porque sí, Jericho y Hook se enfrentarán en mano a mano.

LO MEJOR

► 3- The Elite vs. Eddie Kingston, Penta el Zero M y PAC

Kazuchika Okada está empezando una buena etapa en AEW, gracias, en gran medida, a que formó una nueva Elite con Matthew Jackson y Nicholas Jackson, dos luchadores que están frescos y renovados gracias a su cambio de personaje. A eso hay que sumarle que la lucha que dieron con Kingston, Penta y PAC fue excelente.

► 2- Willow Nightingale vs. Riho

Las mujeres tienen pocas oportunidades en AEW, y a veces se entiende, porque las buenas luchas que dan son pocas. Sin embargo, Willow Nightingale y Riho son dos luchadoras de calidad probada. Un combate entre ellas no podía sino ser bueno, y el que hayan encabezado Dynamite fue la decisión correcta. Todos nuestros respetos para ambas, porque lucharon de forma excelente.

► 1- El debut de Mercedes Mone

Con tema musical inspirado en la sinfonía Desde el Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák (la misma que usara Gunther en el pasado) y el cantable mote de C.E.O., Mercedes Moné realizó un debut que en mucho se pareció al de CM Punk. Moné brilló como toda una estrella, y ahora hay que esperar que puedan mantener el moméntum.