3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 6 de marzo 2024

AEW DYNAMITE 6 DE MARZO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, que fue el primero luego de AEW Revolution. En el evento estelar, Will Ospreay se enfrentó a Kyle Fletcher y salió victorioso.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Killswitch vs. Daddy Magic

Digamos que fue un combate, pero apenas hubo tiempo. Dominio absoluto de Killswitch, que solo sirvió para preparar el camino de vuelta de Adam Copeland, quien retó a Christian Cage por el Campeonato TNT una vez más.

► 1- Despedida de Darby Allin

Si bien sonaba lógico que el Campeonato Mundial de Parejas AEW iba a quedar vacante tras el retiro de Sting, pero lo que no se esperaba era la salida de Darby Allin, quien luchará por última vez la próxima semana ante Jay White porque se irá a escalar el monte Everest, del cual dice que no sabe si volverá con vida. Allin ha decidido tomar riesgos no solo en el ring, sino también fuera de él, pero en todo caso no deja de ser un momento triste para los fanáticos, quienes echarán de menos a un talentazo como Allin, quien tiene potencial para convertirse en Campeón Mundial algún día.

LO MEJOR

► 3- Kazuchika Okada aparece

Finalmente la nueva contratación de AEW apareció y debutó: Kazuchika Okada, quien llegó para (de manera sorpresiva) unirse a The Elite, o específicamente a The Young Bucks, puesto que echaron a Kenny Omega y suspendieron a Adam Page. Sin duda, un nuevo giro de los acontecimientos que tendrá a esta nueva versión de The Elite tomándose el poder.

► 2- Hook vs. Brian Cage

No fue el mejor de los combates, pero Hook sigue firme y se hizo cargo de un poderoso rival como Brian Cage, quien también mostró lo suyo. Además, hicieron buen uso de la estipulación considerando que el Campeonato FTW estaba en juego.

► 1- Will Ospreay vs. Kyle Fletcher

Un combate que cumplió lo que estaba previsto en el papel, con dos talentazos como Ospreay y Fletcher, con victoria del primero. Buenas maniobras entre dos tipos que se conocen bastante bien, y un auspicioso debut de Ospreay como luchador a tiempo completo de AEW, quien rápidamente parece voltear la página ante el inminente desafío de Bryan Danielson, en otro combate que seguramente será espectacular.