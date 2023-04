Roxanne Pérez rememora cuando WWE la contactó

A mediados de 2022 se confirmó oficialmente que Roxanne Pérez había firmado un contrato con la WWE. Ello después de haber trabajado cuatro años como independiente, tiempo durante el cual luchó en otras compañías de renombre como ROH, IMPACT o MLW. Ahora nos enfocamos en cuando fue contactada para convertirse en Superestrella pues acerca de esto estuvo hablando recientemente con nuestros compañeros de Fightful, dando a conocer que contactaron con ella por el trabajo que había hecho antes.

> Cuando Roxanne Pérez firmó con WWE

“Eso me pareció genial. Cuando era niña, mi sueño era ir a la WWE y pensaba: ‘No sé cómo llegaré allí, pero lo haré’. Luego descubrí sobre las indies y descubrí cómo puedes abrirte camino a través de las indies y un día tal vez te llamen. Eso es lo que quería hacer. Quería hacerme un nombre lo suficientemente grande como para que no tuviera que rogar.

“Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron: ‘Oye, te queremos porque tu trabajo habla por ti’. Cuando llegué allí, fue una locura hacer mi prueba y la gente me dijo: ‘Sí, te conocemos’. Nunca hubiera esperado entrar en una prueba de WWE y que la gente dijera: ‘Sí, eres buena'”.

La ex Campeona NXT recuerda también su preparación para las pruebas:

“Definitivamente hice mi tarea, especialmente entrenando en la escuela de Booker T. Él me preparó. Mi novio, Gino Medina, es increíble y me preparó para esa prueba. Estaba lista. Me hizo hacer un poco de cardio loco. Hizo una prueba antes, así que dijo: ‘Sí, esto es lo que hacen’, y fue mucho menos de lo que me hizo hacer. Pero estaba demasiado preparada. Así que eso fue bueno”.

