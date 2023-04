JD Drake revela su momento favorito en AEW y ROH

JD Drake, integrante de The WorkHorsemen, señala qué momento ha disfrutado más hasta ahora trabajando en AEW y ROH. El luchador de 39 años no solo lucha en estas compañías sino que se mueve por todo el circuito independiente; por ejemplo, ayer estuvo luchando por el Campeonato de Parejas GCW en GCW Into The Light. También lo hizo el mes pasado por el Campeonato de Parejas DPW en DPW Forever 2023: Steel Cage Showdown. También lo hace individualmente, aunque últimamente ha estado enfocado en su alianza con Anthony Henry.

> El momento favorito de JD Drake

Dicho esto, ¿cuál es su momento favorito hasta ahora en esas dos empresas? De ello estuvo hablando recientemente en AEW Unrestricted.

“Sí, mi combate con Darby. No creo que nadie esperara que Darby y yo trabajáramos tan bien juntos. De nuevo, otra de esas en las que aparecí yo y nos conocíamos de otra parte. Él dijo: ‘Oye, pronto iré con Tony y le diré que quiero al menos diez minutos contigo’. Aparentemente, no había trabajado mucho con el cinturón para entonces.

“Dijo: ‘Quiero entrar y demostrar que puedo salir con alguien grande, y no confío en nadie más que en ti, entonces, ¿por qué no?’. Luego salimos y tuvimos… fue muy divertido. Muy divertido. Siento que ese combate me legitimó para algunos de los fanáticos de AEW. Ahora saben que no soy solo un tipo grande que está allí para… Puedo entrar y salir. Todavía puedo hacerlo ahora. Soy un tipo de 300 libras que no parece un dios griego, al que le importa una mi*rda. Ese combate, para mí, significó mucho”.

