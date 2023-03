Roxanne Pérez no sabe cuándo volverá al ring

Después de la lucha donde Roxanne Pérez derrotó a Meiko Satomura, la Campeona de NXT salió en camilla y su presencia en Stand and Deliverestá en seria duda, luego de que Shawn Michaels decidiera que el Campeonato Femenil NXT se defenderá en una lucha de escleras en dicho evento premium, donde Zoey Stark, Gigi Dolin, Tiffany Stratton y Lyra Valkyria ya están confirmadas luego de ganar sus respectivas luchas clasificatorias.

En cuanto al estado de salud de Roxanne Pérez, hubo un informe el pasado fin de semana que decía que se estaba recuperando en casa, aunque el motivo que generó el colapso todavía sigue siendo un misterio, de acuerdo a los médicos de la WWE. Dave Meltzer indicó de que The Prodigy habría retomado los entrenamientos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Roxanne Pérez recientemente rompió el silencio sobre lo que le sucedió en NXT Roadblock, dando una actualización de su situación en su cuenta de Twitter, expresando su frustración por el asunto, aunque afirmando que volverá más fuerte que nunca.

I'm very frustrated, but I promise I’ll be back, stronger than ever, but I just don't know when! <3

— roxanne (@roxanne_wwe) March 21, 2023