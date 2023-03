Ampliado el cartel de NXT Stand & Deliver 2023

Cuando WWE decidió extender la semana pasada el menú de NXT Stand & Deliver 2023, quiso dejarnos varias incógnitas, con dos combates no definidos por completo; caso del que tendrá al Campeonato Femenil NXT sobre la mesa y el que contará con el Campeonato Norteamericano NXT como telón de fondo.

Ayer, durante el episodio semanal de la marca dorada, WWE despejó algunas incógnitas.

Respecto al primer combate citado, Tiffany Straton y Lyra Valkyria suponen nuevas integrantes del mismo, tras derrotar a Indi Hartwell e Ivy Nile, respectivamente. Mientras, Dragon Lee, Ilja Dragunov y JD McDonagh entrarán en la pugna por el título que debe defender Wes Lee bajo Fatal 5-Way, con un último retador que se decidirá mediante batalla campal el próximo martes.

Y como nuevo encuentros para Stand & Deliver 2023, veremos defensa del Campeonato de Parejas NXT en forma de triangular, con Gallus (monarcas), The Creed Brothers y The Family (Tony D’Angelo y Channing Lorenzo).

Además, habrá choque entre cuartetos con el control de la Chase University como recompensa: Andre Chase, Duke Hudson, Thea Hail y Tyler Bate yendo contra Schism (Joe Gacy, Rip Fowler, Jagger Reid y Ava).

Las matemáticas nos indican que con siete luchas, la oferta luchística de Stand & Deliver se habría completado. Evento a celebrarse el 1 de abril, seis horas antes que la primera jornada de WrestleMania 39, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EE.UU.).

