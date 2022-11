Ronda Rousey: «Esta etapa con WWE ha sido más fácil»

La actual Campeona SmackDown, Ronda Rousey, compartió recientemente un video en su canal de YouTube de lo que ha pasado en su etapa más reciente en WWE, y aseguró que desde su regreso a la empresa, las cosas han sido mucho más fácil para ella.

Esto, debido ha que ha podido sortear y superar algunos problemas que tuvo tras bambalinas con algunas de sus colegas y también, con los fanáticos, pues recordemos que a Rousey le afectaron mucho las críticas de los aficionados en su primera etapa en la empresa y fue ese uno de los motivos por los cuales se marchó de la empresa, debido a que los fans no la apoyaban como heroína de la historia.

► Ronda Rousey ya sabe cómo se maneja el vestidor de WWE

«Creo que esta segunda etapa en WWE ha sido más fácil porque ya sé cómo funcionan las cosas aquí, y creo que he pagado mis deudas de principiante con el vestidor. He dedicado suficiente tiempo aquí para que al menos me escuchen y me expliquen por qué me estoy equivocando en algo en algo que haya hecho mal.

«Y así, de esa forma, aprendo algo nuevo. Creo que siento que tengo más voz y confianza esta vez para usarla tras bambalinas y ante los fans».

Y es que no hay que tomar a la ligera estas declaraciones, pues hay que recordar que Rousey tuvo algunas peleas tras bambalinas en su primera etapa con WWE, pues según reveló, se logró dar cuenta que las luchadoras hablaban mal de ella una vez salía del vestidor:

«Una vez le dije a Paul Heyman que me había dado cuenta de que cada vez que me iba del vestidor, se creaba un drama allí dentro. Dramas porque alguna de las chicas pensaba que era injusto que yo estuviera en la cima o por cualquier otra cosa que pasara.

«Estaba molesta por ello. Nunca nadie me decía nada, pero, siempre que me iba del vestidor, las escuchaba haciendo un drama tremendo. Y Heyman me dijo: ‘Oye, si tú fueras un perro y estuvieras en una habitación con otros perros, y hubiera un pitbull en esa habitación…

«‘Es un pitbull del que no sabes nada, no lo conoces, solamente sabes que probablemente podría matarte. Entonces, no vas a hacer ninguna locura mientras ese pitbull esté en el cuarto. Esperarás a que el pitbull salga de la habitación y luego te volverás loco’.

«Pero, bueno, ahora mismo el ambiente tras bambalinas, hasta donde yo sé, es tan calmo como la puesta del sol y tan dulce como una paleta. ¡Solamente comemos un montón de pastelitos cupcakes y nos masturbamos! ¡Todos se la están pasando muy bien tras bambalinas!»

Tanto es así, que ahora Rousey ha declarado que busca cambiar la cultura interna en WWE, tal cual ya lo revelamos aquí en SÚPER LUCHAS:

«Desde que llegué aquí, he estado tratando de impulsar que no seamos nosotras contra otras, sino nosotras contra los hombres. Nuestra lucha es competir contra las luchas de hombres, y estamos tratando de demostrar que estamos al mismo nivel. ¿A quién le importa quién gana una lucha falsa? Se trata de nosotras como equipo, asegurándonos de que nuestra lucha sea increíble.