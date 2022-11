Ronda Rousey es una mujer ambiciosa. Si no lo fuera no sería quien es actualmente. No se detuvo con ser campeona en MMA sino que se convirtió en la peleadora más importante de todos los tiempos, la que abrió las puertas al plano estelar a todas las demás mujeres. Con el pasod el tiempo la han ido desbancando como la mejor, pero las artes marciales mixtas femeniles no serían lo que son sin ella. Y tampoco habría conquistado WWE como lo ha hecho, siendo Campeona Raw, siendo Campeona SmackDown ahora, estelarizando WrestleMania…

► Ronda Rousey y la cultura en WWE

Pero como decimos no se trata solo de victorias ni de títulos sino de cambiar las cosas. Y eso es lo que quiere hacer en la compañía McMahon. Quiere cambiar la cultura interna en lo relativo a las mujeres. Así lo explica en un reciente video en Ronda on the Road.

«Desde que llegué aquí, he estado tratando de impulsar que no seamos nosotras contra otras, sino nosotras contra los hombres. Nuestra lucha es competir contra las luchas de hombres, y estamos tratando de demostrar que estamos al mismo nivel. ¿A quién le importa quién gana una lucha falsa? Se trata de nosotras como equipo, asegurándonos de que nuestra lucha sea increíble.

«Quiero ganar. Si voy a estar en un equipo, estaré en el mejor equipo de la historia, y nos encantará patearles el trasero a todos juntos. Y si llegamos a un PPV y solo hay una lucha de mujeres de seis, la gente debería molestarse por eso y decir algo«.

¿Qué os parecen las palabras de Ronda Rousey?