SmackDown: Shotzi Blackheart es la nueva retadora de Ronda Rousey

En la más reciente edición de SmackDown, y en la tercera lucha de la noche, se realizó una lucha de seis mujeres en donde se buscaba sacar a la retadora número uno al Campeonato Femenil SmackDown que ostenta Ronda Rousey.

Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Shotzi Blackheart, Sonya Deville, Lacey Evans y Xia Li se enfrentaron y, al final, la ganadora fue Shotzi y ahora, luchará ante Rousey en el evento premium Survivor Series 2022 WarGames.

► Shotzi vs. Ronda Rousey en Survivor Series 2022

La campana sonó y todas se dieron entre sí, rápidamente la acción paso a ringside. Morgan puso las escaleras metálicas cerca a la mesa de comentaristas, pero fue atacada por Deville y Morgan cayó duro de cara contra dichas escaleras. Posteriormente, Li atacó a Shotzi con varias patadas hasta que Rodríguez salvó a Shotzi y se llevó cargando a Li y la tiró duro contra la lona.

Posteriormente, Lacey Evans castigó a todas sus rivales con su Tower of Doom, pero luego fue golpeada por Shotzi. Rodríguez le aplicó un Superpléx a Li desde el esquinero, y Deville aprovechó para cubrirla y obtener una cuenta en dos segundos. Deville luego cubrió a Shotzi y a Rodríguez individualmente y logró dos cuentas, cada una en dos segundos.

Momentos más tarde, Rodríguez le aplicó un Powerbomb a Li y casi gana, pero Deville sacó a la de ascendencia latina del ring. Rodríguez luego se desquitó y le aplicó un bombazo a Deville desde la ceja del ring hacia las escaleras metálicas que estaban en ringside. Morgan luego saltó desde la barricada de protección y atacó a Raquel.

Inmediatamente después, y aprovechando el caos, Shotzi aplicó su Never Wake Up DDT a Evans y logró obtener la victoria por cuenta de tres. Luego, se programó Shayna Baszler vs. Shotzi para la próxima semana tras un brutal ataque de la amita de Ronda Rousey a Shotzi.

