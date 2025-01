Repasamos una variedad de novedades relacionadas con la WWE camino a un nuevo especial Saturday Night’s Main Event después de haber sabido que Nikki Bella está en conversaciones para regresar o que Alexa Bliss podría salir de la compañía mientras está en negociaciones contractuales.

La primera tiene justamente conexión con el propio evento. Nuestro compañero Mike Johnson de PWInsider nos indica que WWE quiere que Rey Mysterio esté presente.

También apunta que WWE volverá a transmitir el show en su canal de YouTube para los espectadores internacionales. Si intentas ver la transmisión y no funciona, significa que se ha bloqueado geográficamente en tu área.

De enmascarados va la cosa pues Dragon Lee ya ha sido padre (de nuevo). Esta es la razón por la que ha estado ausente de TV.

Continuando con SNME, el miembro del Salón de la Fama Jesse Ventura confirma que estará allí como lo estuvo en la edición anterior a finales de 2024:

«¡Estoy muy emocionado por el Saturday Night’s Main Event de este fin de semana en San Antonio! ¡The Body regresa a Texas este sábado por la noche!».

Anteriormente, publicamos que WWE está buscando lanzar una marca llamada NXT Evolve en 2025. Nuevamente, Mike Johnson de PWInsider nos aporta más detalles:

Para quienes han preguntado por una actualización sobre un posible renacimiento de Evolve por parte de WWE, PWInsider.com informa que la idea «sigue sobre la mesa», aunque no hay nada concreto confirmado.

Algunos talentos independientes han sido contactados para consultar su disponibilidad para una posible fecha de grabación, pero nos dicen que la fecha inicial discutida fue pospuesta.

Actualmente, no hay fechas internas listadas dentro de WWE relacionadas con la marca, la cual, según se espera, incluiría talentos del programa de desarrollo de WWE (WWE ID talents).

Gabe Sapolsky estaría a cargo de la parte creativa y hasta ahora ha estado supervisando la marca WWE ID.

Así que, aunque hay rumores y conversaciones, nada es «oficial» al momento de esta publicación.

No me sorprendería si algo ocurriera antes de WrestleMania, pero nuevamente, nada será oficial hasta que WWE avance con el proyecto.

También camino a la edición de 2025, WWE ha lanzado el «montaje del director» de Royal Rumble 2020:

Y hablando de Royal Rumble y de videos de WWE en YouTube, la última actualización en WWE Vault es la siguiente:

La luchadora de NXT quiso abordar las críticas de algunos fans respecto a su falta de acción en el ring en la marca de WWE:

«Son graciosos. La vida pasa, y a veces tienes que dar un paso atrás por un momento. Tengo toda una carrera por delante, 5 semanas no van a hacer daño. Tengan paciencia, pequeñines.

Y recuerden, lo veo todo».

