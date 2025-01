Conor McGregor explica por qué su pelea con Logan Paul no se hará

Logan Paul insistía recientemente en su combate con Conor McGregor pero «The Notorious» dice ahora que no va a suceder. Las dos celebridades (y Jake Paul junto a su hermano) tuvieron recientemente un altercado en lo que parecía otro claro indicio de que habrá pelea. Sin embargo, el ex campeón mundial de la UFC explica que no en The Schmo.

► ¿No se hará?

«Ellos (Jake y Logan Paul) lo están publicando por todo internet. Es lo que es. La UFC simplemente no está interesada. La oferta estaba ahí sobre la mesa, por escrito. Ambos atletas dirán que él no es un peleador, pero bueno, ambos son atletas bajo el paraguas de TKO. UFC, WWE, ambas están en ascenso. El precio de las acciones del grupo TKO está por las nubes. El nuevo mercado en India se abrió y está en auge. Tenía sentido desde un punto de vista empresarial hacer que la pelea sucediera, o mejor dicho, que el glorificado sparring sucediera. En este periodo de espera en el que nos encontramos antes de que pueda regresar al octágono, tenía perfecto sentido en el calendario seguir adelante con esto.

«La UFC no estaba interesada. No estoy seguro de cuál era el interés de la WWE. Solo sabía que la UFC no lo estaba. Él simplemente guardó silencio. No dijo nada. Yo estaba como, ‘amigo, necesitas decir algo. Necesitas abrir la put* boca.’ No le estaba hablando directamente. Publicó este video y lo editó como si yo le hubiera enviado un mensaje de voz. Yo estaba hablando para el público, que era la familia real Ambani de India. Luego ellos le enviaron eso. Yo estaba como, ‘amigo, esto es básico, tratando de que se moviera.’ No tenía problema en hacerlo. Para ser honesto, lo habría hecho de cualquier manera.

«Siempre fue Logan. Dos luchadores de TKO. La familia Ambani y sus asesores fueron astutos. Entendieron que yo soy un peleador de UFC. Conseguir a uno sin el otro sería difícil. Así que siempre fue Logan, sí, seguro. Siempre fue Logan. Y me gusta. Como dije, ahora estoy más inclinado hacia este rollo de influencer… lo que sea que lo llamen, porque el dinero es astronómico. Es astronómico, las cifras. Así que, aquí estaba Jake, Logan y el put* KSI. Me gustan estos tres tipos. Luego están todos los otros que andan por ahí peleándose. Es como una rama secundaria interesante, llamémosla así.»