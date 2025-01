Dragon Lee será padre nuevamente pronto

En 2025, Dragon Lee no ha sido visto en la TV de la WWE. El oriundo de Tala, Jalisco, luchó por última vez cuando enfrentó a Pete Dunne durante el episodio de Main Event del 16 de diciembre de 2024. A «The Bruiserweight» lo derrotó Penta en su segundo combate en la compañía en Raw el 20 de enero, lo mencionamos porque se ha estado hablando de si los dos enmascarados podrían tener una rivalidad.

Embed from Getty Images

Pero dejemos esa posibilidad a un lado por ahora, al menos mientras el luchador mexicano de 29 años está lejos de los cuadriláteros, para conocer el motivo de por qué esto es así. Según él mismo cuenta en una reciente publicación en redes sociales, se debe a que su esposa está cerca de dar a luz a su hija. No sabe exactamente cuando así que tampoco cuando podría regresar Dragon Lee a WWE.

“¡Hola a todos! Espero que estén bien. No suelo compartir cosas personales, pero hoy quiero tomar mi teléfono y hacerlo porque estoy feliz y ansioso. En unos días tendré en mis manos a mi nueva princesa que está en camino. Podría llegar hoy, mañana, pasado mañana, este fin de semana o incluso la próxima semana, pero ya viene, así que estoy muy emocionado por recibir a mi segunda princesa, bueno, en realidad la tercera contando a mi primer hijo y a mi esposa. Esa ha sido la razón por la que no he estado en el trabajo últimamente, he estado ayudando a mi esposa, pero pronto verán a un Dragon Lee más fuerte y dando lo mejor de mí como siempre lo hago dentro del ring. ¡Les mando abrazos a todos!”

@Fightful @SeanRossSapp @CoreyBrennanFF @jeremylambert88 Here is the video of it just in case y’all don’t get the chance to see it on his IG story. pic.twitter.com/NHlAyU3rPm

— LOTUS IMOGEN (@genesisemerylu) January 22, 2025