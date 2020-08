Roman Reigns reacciona a su regreso... Y Randy Orton también

El Universo WWE no habla de otra cosa. El regreso de Roman Reigns a la acción luchística luego de 4 meses en cuarentena total, realizado anoche de manera más que sorpresiva en el PPV SummerSlam 2020, ha hecho a todo el mundo perder la cabeza, y las reacciones en redes sociales, en donde su nombre fue tendencia, no se han hecho esperar, sobre todo ahora que se conoce que el señor Vince McMahon tiene grandes planes en el panorama para él.

► Roman Reigns es el tema del momento en WWE

A través de su cuenta oficial de Twitter, Reigns reaccionó a su regreso:

"Nunca lo verás venir".

A eso exactamente se refería WWE cuando promocionaba SummerSlam 2020 bajo ese lema. A que nadie vio venir el regreso de Roman Reigns a WWE. Alguien dentro de WWE que también hizo comentarios acerca del regreso de Roman Reigns fue Randy Orton, quien lo tiene en gran estima no solo por su calidad como luchador, sino como persona. A través de su cuenta de Instagram, compartió una foto de Brian Griffin, el perro de Padre de familia, sonriendo, y la acompañó con el siguiente mensaje:

"Fue muy agradable realmente ver que El perrote Roman Reigns está de vuelta".

Todo parece indicar que veremos a Roman Reigns nuevamente como rudo. WWE Shop ya está vendiendo su nueva camiseta, la cual tiene el lema de Wreck Everyone and Leave. Destroza a todos y vete. La misma estaba en preventa desde el pasado sábado, sin embargo, el que WWE lance mercancía nueva no es algo muy noticioso que digamos, ni una maniobra que indique los planes creativos, pues siempre están intentando crear mercancía para vender.

