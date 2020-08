Rhea Ripley apoya el despido de Velveteen Dream de WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, anoche durante el PPV SummerSlam 2020, un fan logró colar una pancarta pidiendo el despido de Velveteen Dream. Algo que no se dará pronto, al menos no por las acusaciones de cometer alguna especie de grooming contra menores de edad, que en realidad parece ser un caso de conquista y ligue entre personas que ante la ley son legalmente adultos, si bien los fans no confían en las explicaciones dadas por Triple H y WWE.

Una vez los fans se dieron cuenta de la pancarta, el hashtag #FireVelveteenDream volvió a tomar fuerza, y algo que causó gran curiosidad es que Rhea Ripley está de acuerdo con esta tendencia en Twitter. O algo menos así lo dejó saber durante varios minutos, en un tuit de Ryan Satin al cual le dio "Me gusta". Eso sí, luego se arrepintió y le quitó el "Me gusta".

En el mismo se aprecia que Satin comenta a sus seguidores del suceso que antes les mencionados. Esto se une a dos recientes hechos. Nia Jax publicó un comentario en Instagram en una noticia acerca de cómo Triple H libraba de toda culpa a Velveteen Dream con emojis de payasos.

Y el pasado miércoles, Shotzi Blackheart le dio "Me gusta" a un tuit mucho más diciendo, en donde un fanático decía que la amaba por haberle gritado a Bronson Reed "THICC BOI THICC BOI" durante su entrada en el show de NXT y decía también cómo apoyaba al cien por ciento a Reed porque "no era un pedófilo como Velveteen Dream". Shotzi sí no se ha arrepentido de su Like.

Shotzi liking this tweet says enough, i'd say.



If at this point you still deny what he could've done, then idk what to say to you anymore man. I'm not someone that believes everything on the internet either, but i definitely believe the Dream stuff.#FireVelveteenDream pic.twitter.com/aIkU7V6f7n