¡Roman Reigns regresa a WWE, acaba con The Fiend y Strowman!

El gran Roman Reigns realizó su esperado regresa a WWE tras cuatro meses en cuarentena y acabó con The Fiend y Braun Strowman en WWE SummerSlam 2020.

Hay alegría en el Universo WWE por el espectacular y sorpresivo regreso de Roman Reigns a WWE, luego de perderse, por criterio propio, su lucha ante Goldberg por el Campeonato Universal WWE en el PPV WrestleMania 36, dado que cuando estuvo el día de las grabaciones, The Miz tenía gripa. Finalmente The Miz no dio positivo al nuevo coronavirus, pero con el paso de las semanas sí se reportó un positivo durante las grabaciones de WrestleMania, que aparentemente fue Kayla Braxton. Reigns decidió devolverse a su casa en Tampa, Florida, y Braun Strowman fue enviado en un avión privado hasta Orlando, Florida, para reemplazarlo ante Goldberg.

► ¡Roman Reigns regresa a WWE después de 4 meses de cuarentena!

Fue precisamente en su casa en Tampa, Florida, a una hora de Orlando, en donde permaneció en cuarentena hasta el día de hoy debido a que para esa época habían nacido sus gemelos y pues se sabe que él tiene un sistema inmunológico algo débil.

El regreso de Roman se produjo una vez que The Fiend venciera a Strowman y se consagrara como el nuevo Campeón Universal WWE en el PPV SummerSlam 2020. The Fiend se paró para celebrar, y tal cual WWE lo había venido advirtiendo, nadie vio venir el que Reigns apareciera de la nada y le aplicara una tremenda Lanza. Luego le dio varios puñetazos de derecha.

Y se bajó del ring para darle un Spear a Braun, a quien insultó y le dijo que él sí que era un verdadero monstruo. Luego de esto, quitó la silla del hombre que toca la campana y la destrozó con la humanidad del gigante.

Roman Reigns regresó al ring para hacerle otra tremenda Spear a The Fiend, y después de llamarlo hijo de su madre, y decir que el Campeonato Universal WWE siempre había sido de él, procedió a alzar el título y la transmisión se terminó.

Reigns estrenó un nuevo lema y una nueva camiseta: Wreck everyone & leave. Arruina a todos y vete.

