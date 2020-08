Sonya Deville se despide de WWE: ¿Cuándo volveremos a verla?

Mandy Rose y Sonya Deville nos dieron una muy buena lucha en SummerSlam 2020, en donde la ganadora sacaba de WWE a la perdedora. Aunque originalmente la estipulación era una lucha de cabellera contra cabellera, WWE decidió a última hora cambiar los planes.

Después de la lucha, que también tuvo la estipulación de ser sin descalificación, Deville envió un mensaje al Universo WWE a través de su cuenta oficial de Twitter:

"...Adiós".

Mandy Rose también reaccionó:

Bye bye Sonya ✌🏻... maybe ya should have thought that one through more🤷‍♀️ #SummerSlam