Roman Reigns «predijo» el fracaso de Austin Theory

Ni siquiera tuvo cabida Austin Theory dentro del cartel de Crown Jewel 2022. Y ayer, dos días después, la considerada gran promesa de futuro de WWE tuvo una actuación que hizo que el canjeo fallido del maletín Money in the Bank por parte de Baron Corbin allá por 2017 luciera digno.

Porque al menos, Corbin intentó cobrar su tentativa por el Campeonato WWE. A cambio, Theory falló en su intento por conquistar… el Campeonato de Estados Unidos, título que anoche Seth Rollins puso sobre la mesa en un reto abierto.

Aunque no cabe echar campanas al vuelo y concluir que Triple H pretende enterrar a Theory tras la marcha de Vince McMahon. Parece que HHH buscaba de una vez por todas deshacer la decisión creativa de situar a Theory como Mr. Money in the Bank 2022 y realmente tomó la mejor de las vías posibles, otorgando importancia al Campeonato de Estados Unidos; pues no habría planes para que Roman Reigns pierda el Campeonato Universal Indisputable WWE a medio plazo.

Y algunos miembros de la comunidad luchística de internet han querido recordar cierta promo de Roman Reigns dirigida a Austin Theory durante el episodio de Raw del pasado 25 de julio.

It’s been downhill for Austin Theory since this happened 😂😭 pic.twitter.com/PUVv1UrKhv

El «papi» al que referencia Reigns, ya imaginarán, era Vince McMahon, quien 72 horas antes había anunciado su retiro. Y ese mismo día, además, ya teníamos conocimiento de la entrada en escena de HHH como nuevo jefe creativo. Lejos quedan ya aquellas previsiones de que Theory derrocara a Reigns para coronarse siguiente Campeón Universal Indisputable WWE.

What a wild turn of events.



When it was all said and done, @WWERollins walks out of #WWERaw with the #USTitle!#AndStill pic.twitter.com/6tO4QN8vQy