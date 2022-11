► WWE busca a la nueva Superestrella de África

Es oficial, WWE está buscando a la nueva Superestrella nacida en África. A través del comunicado de prensa que leemos a continuación, la compañía anuncia que llevará a cabo una prueba de varios días en Lagos, Nigeria, en febrero de 2023.

The search for Africa's next WWE Superstar is ON with @SuperSportTV, and a multi-day tryout will be held in Lagos, Nigeria, this February! https://t.co/4Nt2nCM7bq

— WWE (@WWE) November 8, 2022