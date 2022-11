Crown Jewel 2022 hizo historia en WWE

Comenzó un tanto mal Crown Jewel 2022, con el duelo entre Brock Lesnar y Bobby Lashley y su resultado que sirvió de catalizador para un tercer encuentro. Pero obviando este punto y el mano a mano que enfrentó a Braun Strowman y Omos, el evento saudí remontó el vuelo en su último tercio.

Y aunque el combate de la noche, bajo opinión personal, fue el que protagonizaron Bianca Belair y Bayley, casi todos los focos se los llevó la soberbia actuación de Logan Paul, quien tras apenas tres implicaciones competitivas en WWE ha mostrado más desenvoltura sobre el ring que Dominik Mysterio.

Tal vez este añadido de un «ente externo» a la lucha libre arroje cierta aura de ilegitimidad sobre esta disciplina, pero la cantidad de seguidores que arrastra Logan Paul lo hacían el personaje idóneo como rival de Roman Reigns en una cita de tamaña envergadura.

► Arabia Saudita, una mina para WWE

Comentaba un servidor la posibilidad de que Crown Jewel 2022 se convirtiera en el PPV saudita de mayor éxito de todos los hechos por WWE. Y Fightful revela ahora que sí. Y más.

Según un memorándum interno de WWE, Crown Jewel 2022 no sólo es ya la cita saudí más vista, sino el evento internacional más seguido en la historia del Imperio McMahon, superando a Clash at the Castle.

Y de nuevo, debemos apuntar a la presencia de Logan Paul, sin desmerecer que actualmente WWE destila mucha candencia, tras el retiro de Vince McMahon y la toma del control creativo de Triple H. Desafortunadamente para WWE, Paul estará bastante tiempo inactivo por una lesión, si bien de manera no competitiva la compañía podría utilizarlo durante dicho periodo de baja.