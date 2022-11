Roman Reigns: "Podría triunfar en cualquier era de WWE"

Roman Reigns es actualmente la cara de WWE, es un luchador dominante y que ha mantenido el campeonato máximo de la empresa desde abril de 2022 y tiene el Campeonato Universal desde agosto 2020.

Junto a The Bloodline, el Jefe Tribal son quienes tienen el dominio absoluto de WWE y en Survivor Series entrarán a WarGames para enfrentarse a Kevin Owens, Drew McIntyre, Sheamus, Butch y Ridge Holland, buscando mantener su dominio.

► Roman Reigns piensa que hubiera triunfado en todas las épocas

La Cabeza de la Mesa ha sido campeó en varias ocasiones y ha ido escribiendo su historia en WWE desde 2012, consiguiendo poco a poco el respeto del público y haciéndose de un legado en la compañía.

Sin embargo, en una entrevista realizada en el medio The Ringer, aseguró que este éxito podría haberse dado en cualquier época, algo que no sabe si gente como Hulk Hogan, The Rock o John Cena pudieran haberlo hecho.

«Todos esos tipos que nombraste, ¿podrían hacer lo que hicieron ahora? Sé que yo podría hacerlo en aquel entonces», comentó después de que Paul Heyman mencionara a los luchadores antes mencionados. «Sé que si me envías a los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, voy a estar en la cima, voy a ser una pieza central. Pero, ¿podrían ellos triunfar en este mundo? ¿Podrían manejar la carga y la presión de 2022, de la época moderna? Simplemente no creo que pudieran. Y eso no es una falta de respeto a nadie. Tuve la ventaja de verlos en acción, aprender de ello, y luego ser capaz de ajustar todo como fuera necesario, para poder hacer lo que he hecho».

Además, reconoció que ha tenido que pasar por un proceso complicado para ganarse el apoyo del público, pues no siempre fue de los favoritos.