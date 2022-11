Roman Reigns aclara los rumores de su futuro en WWE

El futuro a largo plazo del Indiscutible Campeón Universal WWE, Roman Reigns, ha estado en duda durante la mayor parte de 2022. Desde que firmó un nuevo acuerdo con WWE a principios de este año, el «Jefe Tribal» ha trabajado con una agenda limitada, estando completamente ausente de Monday Night Raw y haciendo apariciones a esporádicas en SmackDown. Más allá de eso, Reigns solo ha estado comprometido con los «cuatro grandes» de WWE y los eventos internacionales en vivo, ya que no defendió sus títulos mundiales en shows como Extreme Rules o Money in the Bank. Este nuevo calendario ha atraído comparaciones con The Rock y Brock Lesnar, que trabajaron en fechas limitadas antes de salir WWE de manera definitiva.

► Roman Reigns desmiente los rumores del final de su carrera en WWE

Mientras que los esfuerzos fuera del ring pueden estar en el futuro de Reigns, sus días de lucha libre están lejos de terminar. En declaraciones a The Ringer, Roman Reigns señaló que se está acercando a la mitad de su carrera en WWE.

«Estoy justo en la mitad. La gente quiere estas entrevistas, quieren hacer estos documentales. Pero esto es el final de la tercera entrada para mí. Estamos en el segundo cuarto de la Super Bowl ahora mismo».

Roman Reigns continuó aludiendo al trabajo que se realiza entre bastidores, afirmando que hay cosas mucho más grandes en juego que lo que los fans ven:

«Hemos hecho esto en tiempos turbulentos, a través de una pandemia, a través del mayor cambio de todos los tiempos en este negocio, y lo hemos hecho sin problemas. Lo hemos hecho sin desfallecer. Dentro de 20 años, cuando empecemos a dar todos estos detalles locos de lo que ha ocurrido tras la cortina, va a haber un respeto aún mayor por las actuaciones que hemos hecho. Hombre, ha sido un viaje infernal, pero sólo ha comenzado. Va a ir a más».

No está claro si el «segundo cuarto» se refiere a toda la carrera de Reigns en WWE o a su personaje de «Jefe Tribal». Si se trata de lo primero, los fans podrían ver al «Jefe de la Mesa» en el elenco de WWE durante otra década, mientras que en lo segundo se insinúa unos dos años más hasta que cambie de personaje.

El presidente y co-CEO de WWE, Nick Khan, se había burlado previamente de que la compañía tiene «grandes planes» para ayudar a Reigns a entrar en Hollywood, si ese es el camino que él se imagina. Platicando sobre su carrera cinematográfica Roman dijo:

«Eso es algo en lo que quiero probar y ganar más experiencia. Quiero utilizar estas herramientas que he aprendido. La lucha libre es un juego de jóvenes. No puedes estar aquí toda tu vida. Tienes que llegar a un punto en el que puedas hacer la transición y seguir conectando y creando nuevos contenidos frescos y evolucionados para tu fanaticada. Creo que tengo la capacidad de hacerlo. Tengo un buen historial en lo que respecta caer a lo más profundo. Si eso es lo que pasa en Hollywood, voy a nadar«.