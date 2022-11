Roman Reigns vs. Jon Moxley pudo encabezar WrestleMania 30

El 18 de noviembre de 2012, durante el evento premium Survivor Series de ese año, toda la historia de WWE cambió para siempre. Vince McMahon salió de su zona de confort, pensó fuera de la casa y se atrevió a hacer debutar a tres jovencitos que muy pocos conocían.

Dean Ambrose (hoy Jon Moxley en AEW), Seth Rollins y Roman Reigns: The Shield, llegaban al ring para interferir en la triple amenaza en la que CM Punk intentaba defender el Campeonato WWE en contra de John Cena y Ryback. Aunque inicialmente iban a ser otros los miembros e iban a ser como una especie de guardaespaldas de Punk, McMahon cambió de idea y fueron ellos mismos un grupo en sí.

► Así era el plan original para la separación de The Shield

Rápidamente, se ganaron el cariño de los fans, porque rompieron el status quo de la empresa y atacaban a todos, incluyendo a grandes figuras del pasado como Mick Foley o Ric Flair y porque tuvieron una racha invicta de varios combates.

Se separaron en un Raw a inicios de junio de 2014, por lo que no pudieron durar mucho tiempo como grupo, pero sí dejaron un buen legado al cambiar el panorama de la empresa. Y por eso, los fans recientemente recordaron los 10 años de su debut.

Y como parte de todos esos recuerdos, se hizo viral una entrevista que Rollins tuvo con Stone Cold Steve Austin en 2021 para su video podcast Broken Skull Sessions, en donde reveló que el plan original del grupo era separarlos mucho antes, en 2013. Estas fueron sus palabras por aquel entonces:

«Lo que sucedió fue que querían que nos separáramos en enero de 2014… O tal vez, en diciembre de 2013. El caso es que querían programar la lucha de Roman Reigns vs. Dean Ambrose en WrestleMania 30, en New Orleans. A mí me habían dejado fuera de esa lucha, aunque me habían dicho que podía ser réferi especial invitado o algo así.

«Y entonces, dije: ‘¿Que´clase de broma es esta?’ Querían separarnos, pero acabábamos de convertirnos en héroes, porque llegó un momento en el que la gente dijo: ‘Son demasiados geniales. ¡Ya no podemos abuchearlos!’

«Pero, entonces, nosotros dijimos: ‘¡No! ¿Qué están haciendo? Todavía no estamos listos para separarnos, tenemos toda una etapa como héroes por delante. Hay mucho dinero en mercancía que está en juego’.

«Así que fuimos con Hunter, lo hablamos y terminamos resolviendo la situación y, al final, trabajamos contra con The Outlaws (Road Dogg y Billy Gunn) y Kane en WrestleMania.

«Que fue una lucha truncada, realmente. Una lucha muy rápida, porque tú (Steve Austin), The Rock y Hulk Hogan hablaron como 35 minutos y luego, Daniel Bryan y Hunter lucharon como por otros 35 minutos (risas).

«Tú sabes qué es lo que pasa, la mie*** se va vayendo cuesta abajo y el tiempo de los demás se reduce. Solo tuvimos como 90 segundos y salimos e hicimos lo nuestro. Luego, hicimos dos luchas contra Evolution, en donde no hubo ni un solo indicio de que íbamos a separarnos a o volver a ser villanos.

«Limpiamos el piso con Evolution. Fue un barrido muy limpio el que les dimos en la lucha de eliminaciónn. Y luego, nos llevaron a la oficina y nos dijeron: ‘Bueno, chicos… ¡Esta noche es la noche!»

A continuación, lo dejamos con un video recientemente subido al canal de YouTube de WWE, en donde la empresa recuerda a The Shield y su debut en WWE, recapitulando algunos de sus mejores momentos: