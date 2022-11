Unas cuantas horas atrás nos preocupábamos al conocer el rumor de que Randy Orton se habría sometido a una nueva cirugía. El veterano luchador de WWE lleva varios meses alejado de la programación y no hemos tenido noticias demasiado buenas sobre su recuperación, ni sobre su regreso. De hecho, en estos momentos no existe una fecha prevista para que vuelva a calzarse las botas. Aunque si se le pregunta a Ric Flair es bastante más positivo. Realmente no hace falta que nadie le pregunte pues él dice lo que quiere en su podcast, To Be The Man.

► Ric Flair tiene una idea para Randy Orton

Y en el episodio más reciente estuvo hablando de «La Víbora», diciendo algo tan claro como que «está volviendo». Pero al mismo tiempo el dos veces miembro del Salón de la Fama no tiene ni idea de qué va a pasar con quien fuera su aliado en Evolution y también un gran oponente cuando regrese a los encordados. En cambio, sí que sabe lo que le gustaría que hiciera: luchar contra Roman Reigns en WrestleMania. Que sepamos la compañía McMahon no está planeando este combate, pero no cabe duda de que a muchos les encantaría.

«Lo respeto mucho, pero Dios, ¿qué haces con Randy (Orton)?. Es el mejor trabajador de la empresa. Él está volviendo. Ni siquiera se menciona en el proceso de WrestleMania y nunca ha luchado contra Roman (Reigns). No por el título. Quiero decir, estoy bastante seguro de eso. Randy va por el (título mundial) número 15 ¿verdad?«.

¿Os gustaría que Randy Orton y Roman Reigns lucharan en WrestleMania 39?