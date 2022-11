Las frustraciones de Ben Askren: ¿Cómo sucedió eso?

Ben Askren ha hablado de la frustración de no haber podido ponerse a prueba contra los mejores de la UFC cuando estaba en su mejor momento.

Hablando con The Schmo, Ben Askren habló sobre su estado de ánimo en ese tiempo.

«¿Cómo no me firmaron (por la UFC) en 2013? Es absurdo. Quiero decir, estaba 12-0. Había retenido el título de Bellator durante, creo, tres o tres años y medio, estaba clasificado del sexto al octavo en el mundo, dependiendo de la publicación; ni siquiera recibí una oferta… Literalmente no hubo ninguna oferta.»

A Askren no le quedó entonces más remedio que firmar en otro sitio. Fue entonces cuando se adentró en la esfera de las MMA asiáticas. Aunque tuvo éxito, no puede evitar preguntarse, ¿y si?

«No puedo decir que tuviera una mala experiencia en ONE Championship, pero cuando lo pienso, lo único que quería era demostrar que era el mejor, ¿sabes? Así que en cierto modo me perdí mis mejores años. En 2013, cuando dejé Bellator, había estado en una racha muy buena, había vencido a Douglas Lima y mi última pelea fue (contra) Andrey Koreshkov, que era un oponente muy duro y lo maté un poco. Entonces estaba listo para pelear. Sí, al no recibir ninguna oferta, pensando en el pasado fue como, ¿cómo sucedió eso?«.

Ahora, firmemente retirado tras una derrota por nocaut ante Jake Paul, salvo una cosa, será un misterio para siempre el nivel de Ben Askren en la UFC.